Запрет российских соцсетей лишает РФ одного из инструментов в гибридной войне - Порошенко

Экс-президент Петр Порошенко: "Запрет соцсетей страны-агрессора за три года доказал свою эффективность"

Продолжение запрета российских соцсетей президентом Украины Владимиром Зеленским является правильным решением, поскольку за три года такой запрет доказал свою эффективность, заявляет лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, который во время своего президентства впервые такой запрет ввел.

"Указ президента продлить запрет российских соцсетей в Украине, впервые внедренный моей командой три года назад, считаю правильным. Но странно, почему тянули до последнего дня. Что выжидал Офис президента и почему медлил - вопрос открыт. Верховная Рада в такой ситуации должна сказать свое слово. Я благодарен народным депутатам своей и других фракций, которые созвали внеочередное заседание и голосованием выразили принципиальную политическую позицию", - написал Порошенко на своей странице в сети Facebook.

Сославшись на данные Интернет ассоциации Украины, политик отмечает, что доля украинских интернет-пользователей, которые ежедневно посещают социальную сеть "ВКонтакте", упала с 54% до 10%. За тот же период ежедневная доля украинских посетителей соцсети "Одноклассники" снизилась с 35% до тех же 10%.

"Запрет соцсетей страны-агрессора за три года доказал свою эффективность... Это в значительной степени лишает Россию одного из ключевых инструментов в гибридной войне против Украины, уменьшает возможность инфильтрации идей "русского мира" и промывание мозгов российской пропагандой. А также уменьшает возможность сбора персональных данных и наносит удар по работе российских спецслужб", - подчеркнул Порошенко.