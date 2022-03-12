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суббота, 12 марта 2022 11:22

Спецтема: Война России против Украины

Запорожскую АЭС обеспечили электричеством – гендиректор МАГАТЭ

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Запорожскую АЭС обеспечили электричеством – гендиректор МАГАТЭ
В ночь на 4 марта оккупанты начали обстреливать энергоблоки АЭС. Фото: ua.news

Запорожская АЭС, которая находится под оккупацией российских военных, обеспечена электричеством.

Из четырех высоковольтных внешних сетей электропередачи две – повреждены. Об этом заявил МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гроси, передает Энергоатом.

Он добавил, что на территории АЭС продолжаются работы по обнаружению и обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов. Такие объекты могут находиться в поврежденном здании учебного центра и других местах на территории станции.

Работники АЭС работают в соответствии с графиком, но присутствие вражеских военных оказывает давление и негативно влияет на моральное состояние людей.

В ночь на 4 марта оккупанты начали обстреливать энергоблоки АЭС в Энергодаре. Из-за этого вспыхнул пожар. Город остался без тепла. Пока что радиационный фон на территории Запорожской области остается без изменений и не несет угрозы жизни и здоровью населения.

Во время штурма Запорожской АЭС погибли три украинских военных. Еще при жизни нескольких человек борются медики.

Российские оккупанты де-факто контролируют Энергодар. Однако, Запорожская АЭС уже "в украинских руках", сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

10 марта стало известно, что оккупанты заминировали побережье Каховского водохранилища возле Запорожской АЭС. Захватчики заявляли о желании направить электроэнергию с АЭС на оккупированные Крым и Донбасс.

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