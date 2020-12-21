Заместитель главы ОП подала в отставку

Юлия Ковалив подала в отставку. Фото: "Цензор.нет"

Юлия Ковалив подала в отставку с должности заместителя главы Офиса президента.

"Это был невероятный опыт и большая ответственность в сложное для страны время. И я благодарю Владимиру Зеленскому и каждому, с кем мы работали вместе и достигали результатов", - написала она в Facebook.

О причинах этого решения она не сообщила.

Своими достижениями в должности заместителя председателя ОП она указала земельную реформу, запуск аукционов по приватизации госимущества и продажи разрешений на пользование недрами, диджитализацию и кредиты для малого бизнеса.

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"Это большая командная работа. И именно командная работа является залогом успеха и быстрых изменений, которые ожидают украинцы. Поэтому спасибо всем и каждому, кто помогал и поддерживал", - добавила Ковалив.

Заместитель главы Офиса президента Андрея Ермака - Олег Татаров написал заявление о приостановлении служебных обязанностей. Об этом заявил советник руководителя ОП Михаил Подоляк, сообщает "Украинская правда".