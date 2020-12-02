Заместитель Ермака фигурирует в переписках по делу Микитася

Дубонос якобы подделал экспертизу по делу об организации Микитасем завладения более 81,5 млн грн Нацгвардии. Фото: УНИАН

Заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров фигурирует в переписке по делу дачи взятки от экс-нардепа Максима Микитася.

Об этом в Telegram-канале "NABU Daily by Олег Новиков" сообщил журналист Олег Новиков.

По словам прокурора САП, в результате осмотра смартфона бывшего депутата Микитася нашли его переписку с Татаровим, заместителем гендиректора компании Укрбуд Сергеем Якусевичем и экс-директором департамента продаж Укрбуда Оксаной Голобородько.

В одной из таких переписок Голобородько прислала Якусевичу скриншот экрана своего телефона, на котором было сообщение от Татарова со скан-копией паспорта лица, на которое необходимо было зарегистрировать паркоместо "со 100% скидкой". Указанная недвижимость и стала неправомерной выгодой от Микитася заместителю директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Константину Дубоносу. За это паркоместо Дубонос якобы подделал экспертизу по делу об организации Микитасем завладения более 81,5 млн грн Нацгвардии, а именно занизил стоимость жилкомплекса на Печерске с 81 млн грн до 7 млн грн.

Адвокат Дубоноса утверждает, что в местах, где якобы происходит разговор с Татаровым, на самом деле переписка с бывшим заместителем президента строительной корпорации Укрбуд Вячеславом Мармышем.

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В прошлом году в октябре Максиму Микитасю сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом на сумму более 81 млн грн. 2000-го его строительная компания и Нацгвардия договорились о возведении жилого комплекса на территории военной части. В обмен на 1 га земли в центре Киева Нацгвардия должна была получить 50 квартир и 30 парковочных мест. 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения. Нацгвардия отказалась от недвижимости на Печерске в обмен на 65 квартир на окраине Киева, возле станции метро Красный Хутор.