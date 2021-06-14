Заложили основу европейской интеграции Украины

Первый президент Украины Леонид Кравчук подписал соглашение в конце своей каденции. Фото: Reuters

27 лет назад, 14 сентября 1994-го, президент Украины Леонид Кравчук подписал Соглашение о сотрудничестве и партнерстве с Европейскими Сообществами и их государствами-членами.

Соглашение заложило основу европейской интеграции Украины.

"Поддержка независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины будут способствовать укреплению мира и стабильности в регионе Центральной и Восточной Европы и на Европейском континенте в целом", - говорится в тексте.

Также в документе говорилось о цели - создание зоны свободной торговли с Украиной после продвижения по пути экономических реформ.

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Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом подписали в 2014 году. Политическую часть соглашения - в марте, экономическую - в июне.

Раздел Соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли заработал с 1 января 2016-го. В сентябре следующего года Соглашение об ассоциации вступило в силу в полном объеме.

Стратегический курс Украины на членство в ЕС и НАТО закреплен в Конституции.

Четыре года назад, 11 июня 2017-го, вступило в силу решение Совета министров Европейского Союза об отмене краткосрочных виз для граждан Украины при посещении 32 стран ЕС и Шенгенской зоны. Таким образом заработал безвизовый режим.