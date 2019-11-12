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Законопроект об энергорынке противоречит обязательствам Украины по евроинтеграции - ЕБА

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Законопроект об энергорынке противоречит обязательствам Украины по евроинтеграции - ЕБА
Законопроект "О рынке электроэнергии" нарушает обязательства Украины по евроинтеграции. Фото: Аргумент

Законопроект "О внесении изменения в Закон Украины" О рынке электроэнергии"(№2236-2) нарушает обязательства Украины по евроинтеграции, бизнес-сообщество призывает депутатов провести консультации с Еврокомиссией к нему.

Об этом говорится на странице Европейской Бизнес Ассоциации в Facebook.

В ЕБА обращают внимание, что профильный комитет ВР рекомендовал принять законопроект за основу и в целом. В то же время комитетом ВР по вопросам европейской интеграции с ЕС предоставлено заключение, что он не соответствует нормам Соглашения об ассоциации с ЕС, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами в части направлений реформирования энергетической отрасли, и другим международно-правовым обязательством Украины. А также напомнили, что Секретариат Энергетического Сообщества призвал авторов отозвать этот законопроект.

"Некоторые положения законопроекта вызывают беспокойство и в Европейской Бизнес Ассоциации как нарушающие обязательства Украины перед инвесторами и, по мнению бизнеса, нуждаются в доработке. Так, предлагается предоставить полномочия регулятора устанавливать предельные цены продажи электрической энергии на рынке "на сутки вперед", на внутрисуточном рынке и на рынке услуг по балансировке для обеспечения равных правил игры. Кроме того, предлагается предоставить полномочия КМУ устанавливать не только временный запрет или ограничения на осуществление экспорта / импорта электроэнергии, но и временное разрешение на осуществление экспорта / импорта электрической энергии", - отмечается в заявлении Ассоциации.

Также авторы заявления обращают внимание, что законопроектом №2236-2 фактически закрепляется возможность не оплачивать по "зеленому" тарифу / аукционной цене электроэнергию, которая должна быть произведена объектом производства электроэнергии из ВИЭ с установленной генерирующей мощностью более 150 МВт, но не была произведена, по соответствующей командой Укрэнерго. Что, по их мнению, приведет к серьезным убыткам госбюджета и ухудшение инвестиционного климата Украины.

"Эксперты Ассоциации считают, что следствием введения вышеупомянутых норм может быть взыскание из госбюджета убытков, например, невозмещенную стоимость электроэнергии по "зеленому" тарифу или за несвоевременно уплаченные средства для производителей электроэнергии из ВИЭ, и тому подобное. Также внедрение данных норм может повлечь репутационные потери для имиджа Украины как ненадежной юрисдикции для иностранных инвесторов и поставить под угрозу дальнейшую работу по привлечению иностранных инвесторов и инвестиций в Украину", - отмечают в Ассоциации.

А также призвали народных депутатов провести консультации с Европейской Комиссией по совместимости законопроекта с положениями ЕС в сфере функционирования рынка электроэнергии, а также с Энергетическим сообществом с соответствующим привлечением бизнеса, как это предусмотрено взятыми Украиной обязательствами.

Напомним, ранее Европейско-Украинское энергетическое агентство в своем заявлении отметили, что в случае принятия законопроекта "О внесении изменения в закон" О рынке электроэнергии" (№2236-2), которым предлагаются ретроспективные изменения "зеленого" тарифа, инвесторы будут инициировать проведение против государства Украина в международных арбитражных судах.

Председатель энергетического комитета ВР Андрей Герус в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV 4 ноября заявил, что власти не планируют менять "зеленый" тариф и ищет возможность найти приемлемое для всех сторон решение.

Українські новини
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