Законопроект о продаже земли получил 2 тысячи поправок

К законопроекту о продаже земли прислали 2 тыс. поправок. Фото: glavcom.ua

Законопроект об обороте земли получил более 2 тыс. поправок. Срок подачи поправок завершился.

"Изменений и идей очень много. Это более 2 тысяч поправок, а может и три. Вчера закончился последний день, мы начали их считать и обобщать. Это займет время, ведь многое дублируется. Основные изменения, кроме технических, конечно, касаются концентрации (разрешенного объема продажи земли в одни руки. - Gazeta.ua) и участия иностранцев", - заявил председатель комитета по вопросам аграрной политики Николай Сольский в комментарии РБК-Украина.

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По его словам, заседание комитета по рассмотрению поправок произойдет не раньше, чем через полторы недели.

"Обобщим, и я думаю, не раньше чем через полторы недели начнем рассматривать эти правки. Сначала эти правки будут рассматриваться на комитете, а затем на заседании", - сказал он.

Данные опроса КМИС свидетельствуют, что против закона об открытии рынка земли в первом чтении поддержали 29% украинцев. Вдвое больше - 64% респондентов выступили против.

Несмотря на это, за законопроект ВР проголосовала 13 ноября.

Опроса Центра Разумкова, проведенного в начале ноября, показало, что абсолютное большинство украинцев в случае референдума проголосовали бы за продление моратория.

В 2011-м закончилось действие 10-летнего моратория на вырубку лесов Карпатского региона. Новый закон запрещает сплошную вырубку елово-буковых лесов на горных склонах Карпатского региона. За основу законопроект приняли в апреле 2018-го депутаты предыдущего созыва. Закон о запрете сплошной вырубки лесов в Карпатах, который принял парламент и подписал президент, делает вырубку древесины проще.