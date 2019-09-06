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Законопроект о повышении налогов для металлургических предприятий противоречит обещаниям премьер-министра

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Законопроект о повышении налогов для металлургических предприятий противоречит обещаниям премьер-министра
Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич говорит, что международные позиции Украины ухудшатся в связи с изменениями в Налоговом Кодексе. Фото: Укринформ

Законодательная инициатива об изменении ставки налогообложения для железорудной отрасли отрицательно повлияет на экономические возможности Украины, считают отраслевые эксперты.

"Во-первых, "кавалеристский наскок" главы профильного комитета противоречит ранее сделанным заявлениям премьер-министра Алексея Гончарука. Напомним, он говорил о поэтапности вступления в силу изменения в налоговый кодекс", - говорит сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

Данный закон может уничтожить около 50 тысяч рабочих мест в Украине, полагают в Фонде энергетических стратегий. "Вполне реальным видится падение производства железорудного сырья, что повлечет потерю более 20 тыс. рабочих мест на ГОКах и не менее 30 тыс. – в смежных отраслях. В результате упадут налоговые поступления, и одновременно повысится социальная напряженность в регионах. Речь идет и о родине Президента - Кривом Роге, в котором расположено большинство ГОКов", - прогнозирует Дмитрий Марунич.

Международные позиции Украины также ухудшатся в связи с предполагаемыми изменениями в Налоговом Кодексе. "Добывающие предприятия неизбежно пересмотрят инвестпроекты, многие из которых будут отклонены. В частности, под вопросом проект канадской Black Iron с инвестициями на первом этапе $435 млн, о котором президент Зеленский договаривался в Канаде", - говорит Дмитрий Марунич.

Кроме того, новые ставки налогов усилят конкурентов Украины на глобальном металлургическом рынке.

"Основные конкуренты – россияне, которые располагая доступом к более дешевым энергоресурсам, и, находясь в условиях щадящей фискальной нагрузки, буквально выдавят украинских производителей железорудного сырья с традиционных рынков", - поясняют в Фонде энергетических стратегий.

Эксперт отметил, что налоговый законопроект Гетманцева, по сути, содержит предложения, которые были озвучены олигархом Игорем Коломойским в интервью одному из украинских СМИ 27 августа.

"Буквально через несколько дней Гетманцев вносит соответствующий законопроект в Верховную Раду. Не удивительно, что для поставляющих руду на предприятия ферросплавной империи Коломойского - Ордженикидзевского и Марганецкого ГОКов - ставки налогов остаются прежними. В сухом остатке, вопросов к налоговому законопроекту Гетманцева больше, чем ответов. Как и к лоббистам, стоящим за его продавливанием через управляемый парламент" - заявил Марунич.

Напомним, 30 августа в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №1210 "О внесении изменений в Налоговый кодекс для улучшения администрирования налогов, устранения технических и логических несогласованностей в налоговом законодательстве". Документ предусматривает повышение ставки налогообложения железорудных горно-добывающих предприятий. Инициатором законопроекта выступил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетьманцев.

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