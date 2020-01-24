Законопроект о дезинформации протягивает в Украину "русский мир" - Вятрович

Документ сужает права журналистов и добавляет 12 обязанностей. Фото: rbc.ua

Законопроект о дезинформации позволит контролировать СМИ и наказывать граждан за распространение информации, которая не понравится власти.

Об этом предупредил бывший глава Украинского института нацпамяти Владимир Вятрович в Facebook.

"Проект "Закона о дезинформации" протягивает в Украине "русский мир" руками "слуг народа", а не российским оружием. Документ содержит угрозы, соизмеримые с диктаторскими законами 16 января 2014 года, не оставляя места для свободы слова. И журналистов, и даже каждого человека смогут бросать в тюрьму за распространение информации, которая не понравится власти", - написал Вятрович.

В документе понятие дезинформации объясняется как "ложные сведения о лицах, фактах, событиях, явлениях, которых не существовало вообще или которые существовали, но сведения о них неполные или искаженные", обьясняет политик. При этом любую информацию можно объявить "неполной". Граждан, которые пишут в соцсетях документ будет определять как "распространителей информации" - их сообщение смогут трактовать как "дезинформацию".

Все государственные и коммунальные структуры должны будут следить за распространением информации и "принимать немедленные меры". Бороться с "дезинформацией" будет уполномоченный по вопросам информации - его назначает правительство или через административный суд Киева, которым руководит одиозный судья Вовк.

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"Правильных" журналистов предлагается загнать в одну, по сути, пригосударственную ассоциацию (в законе прямо расписано, как она формируется и действует, какие организации ее образуют, как государство на нее влияет и как эта ассоциация будет наказывать неугодных журналистов). Журналисты, не вошедшие в ассоциацию или исключены из нее, получают значительно меньше прав.

"Правильным" медиа власть предоставляет "Индекс доверия распространителей массовой информации" по представлению "правильных" организаций, перечень и требования к которым определяет также власть. Права журналистов сужаются, вместо этого для них вводят 12 обязанностей", - предупреждает Вятрович.

На днях Министерство культуры, молодежи и спорта опубликовало проект закона, который должен "обеспечить национальную информбезопасность и право на доступ к достоверной информации". Министр Владимир Бородянский хочет за месяц пройти этап обсуждения и уже в марте внести документ на рассмотрение парламента.