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"Закон об олигархах" принимается против Порошенко - Геращенко

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&quot;Закон об олигархах&quot; принимается против Порошенко - Геращенко
Малюська отдаляет украинскую правовую систему от европейской - Геращенко. Фото: eurosolidarity.org

Министр юстиции Денис Малюська в прямом эфире признал, что так называемый законопроект об олигархах направлен против пятого президента, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко.

Об этом в Facebook пишет сопредседатель фракции "ЕС" Ирина Геращенко.

"Интересный вчера был эфир у Шустера. Сначала секретарь СНБО Данилов фактически переложил на Германию и Францию ​​ответственность за оккупацию Крыма и Донбасса.

Затем Малюська в прямом эфире признал, что так называемый закон об олигархах принимается против одного человека - Порошенко. Забыв о презумпции невиновности, суды и Антимонопольный комитет, уже выдал на гора вердикт. Навязывая обществу мнение, что монополия в энергосекторе, а не доения государственного бюджета, а оппозиционность к Банковой определяют статус олигарха", - пишет Геращенко.

"Министр юстиции Малюська, вместо проводить внятно юридическую экспертизу правительственных и президентских законопроектов на соответствие нормам ЕС, отдаляет украинскую правовую систему от европейской и от здравого смысла", - отметила Геращенко.

"Уровень правового невежества выпускника юрфака Криворожского университета президента Владимира Зелинского страна уже два года наблюдает каждый день. Когда на брифинге он называет людей убийцами. Когда внешнюю политику строит на образах, а не партнерстве. Когда перебирает полномочия исполнительной и региональной власти. Каков поп, таков и приход. Юрист на Банковой, такие и в его команде", - констатирует народный депутат.

"Очевидно, что обещание об одном срок - такая же ложь Зеленского, как и все остальные. Очевидно, что он начинает зачистку конкурентной среды. Вместо выстраивать внятно внешнюю политику, реально бороться с коррупцией, усиливать армию, Зеленский борется с оппонентами. Популизм и желание полной власти, полного контроля над СМИ, без которых второй срок невозможен - определяют все инициативы Зеленского. Как и инициатива вбухать 7 млрд грн в университет Зеленского, где будут преподавать такие же безграмотные Малюськи. А теперь еще и референдум об олигархах анонсировано", - пишет Ирина.

"Лучше вынесите на референдум вопрос, готовы ли мы в Украине строить Беларусь, потому что Лукашенко тоже когда-то пришел на один срок, на лозунгах борьбы с коррупцией. И уже 27 лет борется с "врагами", - резюмирует сопредседатель фракции "Европейская Солидарность".

"Европейская Солидарность"
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