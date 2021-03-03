"Закарпатье за российскую вакцину": премьер Словакии отличился некорректной шуткой

Глава правительства Словакии некорректно пошутил о договоренностях с РФ. Фото: Facebook

Премьер-министр Словакии Игорь Матович, чье правительство оказалось на грани развала из-за закупки российской вакцины, некорректно пошутил о договоренности с РФ.

Шутка премьера прозвучала в эфире Radio Expres.

Журналист отметил, что Матович вел переговоры с Россией в течение нескольких недель, и спросил его, что премьер-министр пообещал россиянам за поставки вакцины.

"Закарпатскую Украину", - заявил Матович, вызвав недоумение у журналиста.

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Затем премьер дал понять, что пошутил, и пожаловался, что существует мнение, будто договоренности с русскими автоматически предусматривают измену Словакии.

"Как вы думаете, что я им обещал. Я им ничего не обещал, они ничего от меня не хотели", - добавил он.

Матович объяснил, что его миссия заключалась в том, "чтобы предоставить людям безопасную вакцину, чтобы они не умирали".

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