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четверг, 03 июня 2021 11:17

Захват власти Януковичем: суд разрешил заочное расследование

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Захват власти Януковичем: суд разрешил заочное расследование
Против Януковича начнут заочное следствие. Фото: ria.ru

Шевченковский районный суд Киева разрешил заочного расследовать дело о захвате государственной власти бывшим президентом Украины Виктором Януковичем.

"Решение суда предоставляет обвинению право на проведение расследования в отношении подозреваемого в его отсутствие", - отмечают в Офисе генпрокурора.

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В указанном деле будут расследовать обстоятельства, по которым в сентябре - октябре 2010 года Янукович превысил свои полномочия как президента. В частности они касаются полномочий законодательной и исполнительной власти, вследствие возвращения неконституционным способом действия Конституции 1996 года.

Россия отказалась экстрадировать беглого президента Виктора Януковича по запросу Украины. Офис генпрокурора подаст еще один запрос.

Еще в января 2019 года Януковича признали виновным в государственной измене и заочно приговорили к 13 годам тюрьмы. Печерский районный суд Киева по ходатайству 4 мая 2020 выбрал Януковичу мера пресечения в виде заочного ареста. Киевский апелляционный суд 16 ноября 2020 отменил это решение. В суде пояснили, что прокурор не довел факт объявления Януковича в международный розыск.

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