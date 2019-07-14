Заговорили, когда может состояться первая встреча Зеленского и Трампа

Встреча Зеленского и Трампа состоится в Польше. Изображение: 5 канал

Лидеры многих стран приедут в Польшу по случаю 80-летия начала Второй мировой войны 1 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский 1 и 2 сентября будет находиться с рабочим визитом в Польше. Дональд Трамп приедет на два дня, 31 августа и 1 сентября. В это время президенты обеих стран могут провести переговоры.

Там могут провести первую встречу и переговоры, сообщает Rzeczpospolita.

Приглашение на церемонию 1 сентября было отправлено лидерам стран НАТО, Евросоюза и Восточного партнерства (включая Беларусь и Украину). Однако приглашения не принял президент России Владимир Путин.

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Также приедет немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер. Вместе с президентом Анджеем Дудой они примут участие в праздновании, посвященном 80-й годовщине начала Второй мировой войны.

Владимир Зеленский и команда Офиса президента поплавали в Черном море.