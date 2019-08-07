Жадный Алеша: кандидат заставил людей вернуть подарки после выборов

Кандидат в народные депутаты от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Андрей Алеша заставил людей вернуть все подарки после того, как проиграл выборы.

Об этом свидетельствует расписка, которую обнародовал глава военно-гражданской администрации поселка Зайцево Владимир Веселкин.

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Расписка с перечнем подарков от Алеши. ФОТО: FACEBOOK

"В этом фото вся суть взаимоотношений между путинской бывшей Партией регионов, а ныне "...За жизнь" и ее избирателем. Первые почти насилуют вторых, а вторые заглядывают в глаза и продолжают терпеть с любовью. Путинский кандидат. Алеша "подарил" жителям электроинструмент, а какой-то парень через 3 дня после выборов забрал!" - написал Веселкин.

В Национальном музее истории Украины работает "Музей избирательного трэша". Первую выставку "гречкосейства", агитации и подкупа избирателей организовало движение "Честно".