Задержанный под телекамеры топ-чиновник хочет вернуть должность силой

Восстановленный судом в должности председателя Государственной службы чрезвычайных ситуаций Сергей Бочковский хочет вернуться в кресло силой. Фото: Reuters

Восстановленный судом в должности председателя Государственной службы чрезвычайных ситуаций Сергей Бочковский требует выполнить судебное решение и допустить его к работе. Соответствующее заявление он передал в Министерство юстиции.

Об этом в эфире "112 Україна" рассказал адвокат Игорь Федоренко.

"Заявление мы подали вместе с исполнительным листом суда для того, чтобы Государственный департамент исполнительной службы Министерства юстиции выполнил решение суда принудительно", - сказал Федоренко.

Кроме того, 7 мая Бочковский ездил в ГСЧС, но его опять не пустили.

"Около девяти утра мы подъехали, убедились, что работники службы контроля пропуска имеют указание не допускать Сергея Станиславовича. Нам сообщили, что за это указание ответственный департамент кадровой службы", - сказал адвокат.

"После этого мы подали соответствующее заявление в ГСЧС, убедились, что решение суда в добровольном порядке не выполняется, и подали исполнительный документ для исполнения этого судебного решения в принудительном порядке", - объяснил Федоренко.

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25 марта 2015 на заседании правительства в прямом эфире задержали руководителя Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского и его заместителя Василия Стоецкого. Чиновникам зачитали обвинение, надели на них наручники и вывели из зала. Бочковскому и Стоецкому инкриминировали организацию коррупционной схемы тендерной закупки горюче-смазочных материалов по завышенным ценам.