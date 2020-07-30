Задержание "вагнеровцев" в Беларуси: часть экстрадируют в Украину

Кривонос высказался об экстрадиции "вагнеровцев". Фото: РБК

Киев рассматривает возможность подачи запроса на выдачу уроженцев Украины, задержанных в Беларуси вместе с сотрудниками частной военной компании Вагнера.

"А не рассмотреть нам такое предложение, чтобы они нам были выданы по экстрадиции? Этот вопрос обсуждается, каким образом (это сделать). Это было бы неплохо ", - сообщил заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Сергей Кривонос в эфире одного из украинских телеканалов.

Он уже обращался с этим вопросом в МИД Украины

"Это бы усилило нормальные отношения Украины и Беларуси, дало бы толчок к улучшению отношений. И отразило бы желание наших врагов использовать территорию наших соседей как плацдарм для действий против нашей страны", заявил Кривонос.

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В ночь на среду в санатории под Минском задержали 32 человека, которых называют сотрудниками частной военной компании "Вагнер". Еще один человек был задержан на юге Беларуси.