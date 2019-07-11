"Зачем мне такая министр?" - Зеленский раскритиковал Супрун

Президент Владимир Зеленский раскритиковал и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун.

Автор: Андрей Гудзенко, LIGA.net Зеленский говорит, что Супрун "угробила" здоровье нации.

Об этом шла речь в его видеообращении, в котором он говорил об усилении люстрации.

"Для чего мне министры, которые рассказывают, что украинцы очень много едят. Которые строят дороги только в собственном Facebook и рожают детей в Америке. Которые угробили здоровье нации и рассказывают о вреде вишневых косточек", - заявил Зеленский.

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Ульяна Супрун возглавляет министерство здравоохранения с августа 2016-го. За год до того получила украинское гражданство. Переехала из США. Во время Революции достоинства работала в медицинской службе Майдана. Под ее руководством в стране проходит медицинская реформа.