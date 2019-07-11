"Зачем мне такая министр?" - Зеленский раскритиковал Супрун

Президент Владимир Зеленский раскритиковал и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун.
Об этом шла речь в его видеообращении, в котором он говорил об усилении люстрации.
"Для чего мне министры, которые рассказывают, что украинцы очень много едят. Которые строят дороги только в собственном Facebook и рожают детей в Америке. Которые угробили здоровье нации и рассказывают о вреде вишневых косточек", - заявил Зеленский.
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Ульяна Супрун возглавляет министерство здравоохранения с августа 2016-го. За год до того получила украинское гражданство. Переехала из США. Во время Революции достоинства работала в медицинской службе Майдана.
Под ее руководством в стране проходит медицинская реформа.
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