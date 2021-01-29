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пятница, 29 января 2021 15:48

За пресс-конференцию Зеленского украинцы заплатили 270 тыс. грн

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На пресс-конференцию президента Владимира Зеленского в Мариинском дворце 20 мая Госуправление делами (ГУД) потратило по меньшей мере 270 тыс. грн.

Оформлением места проведения занималась ФЛП Грицуляк Марина Андреевна, сообщает Dozorro.

В частности потратили: 46 тыс. грн на электромонтажные услуги, 43 тыс. грн на установку подиумов, 43,5 тыс. грн на услуги по тематическому оформлению места. 88 тыс. грн стоили звуковая и видеоаппаратура, а еще 48,4 тыс. грн ушло на профессиональное освещение.

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Автор: dozorro.org
 

В 2019 году предпринимательница Грицуляк получила от партии "Слуга народа" почти 1 млн грн за услуги по декоративному оформлению мероприятий.

За последнее время на ГУД в бюджете заложили больше всего средств: в 2018 году – 2,64 млрд грн, в 2019-м – 2,4 млрд грн, на 2020 год закладывали 2,4 млрд грн, тогда как на 2021 год предусмотрено 3,1 млрд грн.

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Государственное управление делами занимается обеспечением потребностей других государственных органов: офиса президента, Верховной Рады, Кабмина, СНБО и тому подобное. ГУД владеет и занимается санаториями, больницами для госслужащих и государственными резиденциями. Зеленский поддержал большую приватизацию объектов Гуд. Уже продали отель "Днепр".

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