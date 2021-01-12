За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина

После того как Министерство здравоохранения заблокировало работу предприятия "Медицинские закупки Украины" в заложниках оказались медики и украинцы, в которых есть проблемы со здоровьем. Это предприятие занималось закупкой лекарств за государственные деньги. Если его работу не восстановят, в больницы не поступят необходимые медпрепараты, вакцины и оборудование, которые государство уже приобрело, рассказывает Gazeta.ua народный депутат из фракции "Голос" Ольга Стефанишина.

Из-за вмешательства Максима Степанова медикаменты, которые приобрели в прошлом году за средства ГП "Медзакупки", в больницы так и не доехали, рассказывает народный депутат Ольга Стефанишина. Фото: facebook.com/olga.stefanishina

Что будет с поставками лекарств в Украине, если предприятие "Медицинские закупки" не будет работать?

Информация Минздрава не соответствует действительности. Министерство затормозило работу ГП "Медицинские закупки Украины", приняв ряд постановлений. Они фактически не давали с июня нормально проводить закупки этому предприятию. Их заставили согласовывать почти каждый шаг с министерством. Был случай, когда ГП отправило запрос в соответствии с теми постановлениями на Минздрав об объявлении тендера по детской онкологии. Им не отвечали на этот запрос 28 дней.На каждом шагу МОЗ и Степанов тормозили весь процесс. ГП в свою очередь максимально быстро выполняло ту работу, которую могло. Предприятие заблокировано с 1 января. Поскольку Минздрав не подал на Кабмин его план работы. У них нет финансирования и они не могут работать. Сейчас на складах есть уже лекарственные средства на миллиард гривен. Это медикаменты для ВИЧ-позитивных людей, для детей и взрослых с онкологией, гемофилией. Также больных рассеянным склерозом. Эти препараты завезли в Украину и не успели доставить в больницы. Это касается и защитных костюмов, халатов, экспресс тестов на определение антигена. Если вакцину закупили в Китае в прошлом году за государственные средства и она приедет, то процесс запускать не смогут.

Во всех этих процессах "Медицинские закупки" являются ключевым органом, который должен подписывать документы, координировать процесс. А они не могут это сделать. Также не могут заниматься следующими закупками.

Это коллапс для поставок лекарств и вакцин. Возможно, у министра есть свой интерес в закупках. Пытается таким образом вернуть старые схемы

А почему Степанов пошел на это?

Максим Степанов после назначения буквально за несколько недель забрал приобретение костюмов защиты врачей от ГП на тендерный комитет МОЗ. Эти костюмы министерство купило на 40% дороже рыночной цены. Был большой скандал. Это обсуждали и в Верховной Раде. Было понятно, что скандалы будут дальше, если МОЗ будет брать на себя закупки. Поэтому они усилили давление на это госпредприятие, чтобы управлять закупками.

Степанову неудобно, когда он не влияет на процессы. Возможно, у него есть свой интерес в закупках. Пытается таким образом вернуть старые схемы, которые действовали еще во времена Раисы Богатыревой (вице-премьер-министр и министр здравоохранения в правительстве Азарова. - Gazeta.ua). Вся эта история с торможением работы, давлением, чтобы ГП согласовало каждый урок - это фактически ручное управление. Общий бюджет закупок на прошлый год был около 10 миллиардов гривен. Если посчитать откаты, которые были у Богатыревой - 40% - это 4 миллиарда гривен. А ГП не дает воровать деньги, противостоит давлению.

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Почему предприятие "Медицинские закупки" такое важное?

ГП "Медзакупки" создали по принципу работы международных организаций, которые с 2015 года осуществляли закупки для Минздрава. К тому времени при Богатыревой этим занимался тендерный комитет министерства. Тогда разворовывали 40% государственных средств. Именно поэтому привлекли сначала международные организации, а тогда создали государственное предприятие. Оно достаточно независимое. Приняло лучшие международные практики для своей работы. Верховная Рада создала законодательные возможности для эффективных закупок. И это ГП действительно своей работой экономит много денег для государства.

Как и кто может остановить процесс вокруг этого предприятия? Парламент имеет рычаги влияния?

Фактически это хозяйственная деятельность МОЗа и Кабмина. К большому сожалению, парламент не может вмешиваться в эту операционную работу. Мы можем рассматривать эти вопросы на своих заседаниях. Можем создать следственную комиссию, направить запросы в правоохранительные органы. Но ответственность за весь этот беспорядок лежит на министре. Медикаменты, которые приобрели в прошлом году за средства ГП "Медзакупки", в больницы так и не доехали

Как это повлияет на украинскую медицину?

Из-за вмешательства Степанова затормозились закупки. Медикаменты, которые приобрели в прошлом году за средства ГП "Медзакупки", в больницы так и не доехали. И сейчас тоже не могут. Пациенты не получат лекарства. Например, одно из лекарственных средств предназначено для женщин с раком молочной железы. Оно очень дорогое. Женщины не могут себе позволить его купить, чтобы спасти жизнь. Эти препараты лежат на складах, а могли бы уже быть в больницах. Это грозит программе медицинских гарантий. Часть лекарственных средств, которые сегодня покупает МОЗ через ГП, это и услуги. Услуги оказывают больницы и получают деньги от Национальной службы здоровья. А лекарства дополнительно должны поставляться от ГП "Медицинские закупки". Если медикаментов нет, пациент получит неполную услугу. Например, при инфаркте человека везут в больницу, а стента не будет. Потому что их поставляют за счет ГП. В больницах еще есть остатки, но не по всем программам.

Получается, что за ошибки работы министерства будут платить граждане со своих карманов?

Будут платить не только финансово. Потому что, например, лекарства для ВИЧ-позитивных людей в аптеках не продают. Сейчас они живут за счет международных организаций, которые везут гуманитарную помощь Украине. Рано или поздно это закончится и, если государственной поставки не будет, люди начнут умирать. Потому вил позитивные должны принимать лекарства каждый день. Если прерывается процесс, идет мутация вируса и человек может умереть. То же с гемофилией - лекарства очень дорогие. Пациенты не всегда могут их купить.

Работу государственного предприятия "Медицинские закупки Украины" заблокировало Министерство здравоохранения. Им не утвердили временный финансовый план, сообщает руководство "Медицинских закупок". В Министерстве здравоохранения говорят, что поручили предприятию в 2020 году провести закупки для 483 позиций лекарственных средств. Но на 31 декабря 2020 году там провалили тендеры по 103 позициям.