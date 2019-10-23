За Насирова возьмется антикоррупционный суд

Высший антикоррупционный суд будет рассматривать дело бывшего председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Постановление принял Шевченковский районный суд Киева с участием прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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НАБУ подозревает Романа Насирова в злоупотреблении властью и служебным положением. Это привело к убыткам на сумму почти 2 млрд грн.

По данным следствия, в должности руководителя ДФС он принимал решение в интересах народного депутата Александра Онищенко. Касательно последнего расследуют производства по подозрению в махинациях с газом.