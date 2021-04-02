"За майбутнє" попросила президента вмешаться в ситуацию в 87-м округе

Партия "За майбутнє": "После пересчета оказалось, что украли 100 бюллетеней из 377". Фото: Волынские Новости

Партия "За майбутнє" просит президента и Центральную избирательную комиссию остановить беспредел, который происходит в 87-м округе.

Об этом говорится в заявлении партии.

В частности, ночью окружная комиссия отменила результаты выборов на участке, где победил кандидат от партии "За майбутнє" Александр Шевченко, из-за исчезновения 100 бюллетеней.

"Депутатский "десант" не помог, и "Слуга народа" подключила СБУ! Вчера Служба безопасности под предлогом террористической угрозы вывела из избирательной комиссии наблюдателей, охранявших опломбированную комнату с бюллетенями.

Когда ОИК возобновила работу, оказалось, что пломба сломана, пакеты с бюллетенями лежат в другом положении! Преступление зафиксировали члены комиссии и наблюдатели и направили соответствующее заявление в полицию. Однако правоохранители и председатель ОИК никак на это не отреагировали.

А сегодня ночью член ОИК от "Слуги народа" указал на конкретный пакет с участка в селе Микуличин, где победу одержал Шевченко, и призвал пересчитать количество бюллетеней", - говорится в заявлении партии.

Как отметили в "За майбутнє", после пересчета оказалось, что украли 100 бюллетеней из 377. Под этим предлогом был полностью отменен результат выборов на всем участке.

Партия обратилась к президенту и ЦИК с просьбой вмешаться и остановить беззаконие, ибо до сих пор в истории Украины не было случаев, когда СБУ обеспечивала фальсификацию выборов.