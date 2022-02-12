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суббота, 12 февраля 2022 09:00

За "красавицу" Путину засунули в рот пистолет - неделя политиков в фото
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"Коронавирус догнал и меня", - рассказала Евгения Кравчук
"Роль украинских женщин в освободительном движении – недооценена", - отметила Ирина Геращенко
Михаил Федоров представил "Дія City"
Ярослав Юрчишин показал бутерброд
Кира Рудик обнялась с Соней Кошкиной

Как прошла неделя у украинских политиков напоминает Gazeta.ua.

Во вторник инфицировалась коронавирусом заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Карантин так карантин. Сделала ПЦР-тест для участия в DiiaSummit и вот – наконец-то коронавирус догнал и меня. После двух прививок и бустера в январе симптомов (по крайней мере пока) нет. Если бы не обязательное тестирование перед событием, то и не узнала б. В ближайшие дни буду участвовать в мероприятиях онлайн, а еще наконец-то разберу книжную башню на тумбочке. Всем 36,6!", - сообщила.

Книгу историка Вахтанга Кипиани "Страна женского рода" запостила народный депута из "Європейська солідарність" Ирина Геращенко.

"Роль украинских женщин в освободительном движении, становлении УПА, борьбе за независимость, их судьбе в сталинском ГУЛАГе, практике выживания и спасения семей во времена Голодоморов остаются недооцененными и порой неизвестными", - рассказала.

Специальный правовой и налоговый режим "Дія City" представил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. "Это возможность для Украины стать страной стартапов", – заявил.

В среду выложил бутерброд с сыром и колбасой нардеп от "Голос" Ярослав Юрчишин.

Обнялась с журналисткой Соней Кошкиной глава партии "Голос", народный депутат Кира Рудык.

"Бабах не будет, а будет только", – написала и обозначила красное сердце.

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Встретился с режиссером, бывшим узником Кремля Олегом Сенцовым пятый президент, народный депутат Петр Порошенко.

"Говорили о культуре и украинском кино, украинском Крыме и деоккупации, необходимости объединить усилия мира для освобождения всех пленников Кремля, угрозы новой агрессии Путина и ситуации в стране", - рассказал Порошенко.

На админграницу с временно оккупированным Крымом возле контрольно-пропускного пункта "Чонгар" съездила депутат Соломия Бобровская.

"Ноги сами ведут в Крым. Для тех, кто никогда здесь не был - это одна из дорог - сообщений из АР Крым", - рассказала.

Побывал "на нуле" – в Авдеевке министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Приехали сюда с одной целью - показать иностранным журналистам реальный ход событий на востоке. Чтобы они собственными глазами увидели, что на самом деле происходит. И мне кажется, погрузить в контекст действительно удалось. Особенно после выстрелов со стороны боевиков, свидетелями которых были все присутствующие. .

Только правда о ситуации и критическое мышление являются оружием против информационного терроризма России", - написал Ткаченко.

Сходил в тренажерный зал и почитал книгу "После войны. История Европы от 1945 года" депутат, "киборг" Роман Костенко.

Сходил в тренажерный зал депутат, "киборг" Роман Костенко.

10 февраля выложил в Instagram фото из рабочего кабинета президент Владимир Зеленский.

"Обменялись с президентом Польши информацией о последних дипломатических усилиях по деэскалации. Продолжаем держать постоянную связь с надежными друзьями и партнерами Украины", - написал.

С мамой опубликовал фото нардеп от "СН", олимпийский чемпион Жан Беленюк. Рекомендовал прочитать книгу французского писателя Ромена Гари "Обещание на рассвете".

"Книга обязательна для прочтения всем мальчикам, воспитанных матерью-одиночкой", - написал.

На высказывания в сторону Украины президента страны-агрессора РФ Владимира Путина отреагировал рисунком украинского художника Андрея Ермоленко ветеран российско-украинской войны, советник главнокомандующего Вооруженными силами Украины Дмитрий Ярош.

На рисунке Путин изображен с пистолетом во рту. "Я тебе не "красавица", - написано.

7 февраля Путин заявил, что Украине нужно выполнять Минские соглашения со словами: "Нравится, не нравится - терпи, моя красавица".

Президент Зеленский назвал такие высказывания "перебором".

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12
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