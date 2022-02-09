За "ководную тысячу" можно выписать газеты и журналы

Автор: Gazeta.ua С 7 февраля можно подписаться на печатные издания картой "єПідтримка"

Кабинет Министров внес подписку на печатные СМИ в перечень товаров и услуг, на которые можно потратить средства с банковской карты в рамках программы "єПідтримка".

Об этом говорится на сайте Госкомитета по телевидению и радиовещанию.

Уже с 7 февраля "ковидные" средства можно тратить на газеты и журналы.

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Это нововведение применено по инициативе Национального союза журналистов, Украинской ассоциации медиа-бизнеса и Ассоциации независимых региональных издателей. Они входят в состав общественного совета при Госкомтелерадио.

На журнал "Країна" и "Газету по-украински" тоже можно оформить онлайн-подписку на сайте Укрпочты.

В Минэкономики рассказали, что с начала запуска программы "єПідтримка" более 7,2 млн украинцев подали заявки в "Дії" на получение 1 тыс грн. За четыре недели действия программы уже выплачено около 7 млрд. грн. Из них потратили около 1,5 млрд грн. Больше всего – на книги, кинотеатры и концерты. Чуть меньше – на авиа и пассажирские перевозки. Люди старше 60 лет смогут на "ковидную тысячу" купить лекарства или оплатить коммунальные услуги.