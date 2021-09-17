За должность не держусь - Разумков

Разумков продолжает работать и в отставку не собирается. Фото: Фейсбук/Дмитрий Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что не держится за должность.

"Об отставке - ходит много слухов сегодня в зале Верховной Рады. Я говорил и говорю, что за пост держаться не буду. Я пришел на него для того, чтобы работать, и буду продолжать делать это, если мне позволит парламент. Процедуры отзыва с должности председателя Верховной Рады более чем понятны и просты, определенные регламентом, законами, Конституцией Украины. Пожалуйста, если есть желание изменить председателя Верховной Рады, все знают: если придет запрос - сразу выдам подписные листы ", - сказал спикер парламента в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

Сейчас Разумков продолжает работать и в отставку не собирается.

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Во время пребывания на больничном ему начали менять охрану. "Для кого-то это, наверное, было бы давлением, а для меня - нет", сказал председатель ВР.

В некоторых СМИ распространяется информация о возможной отставке Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады. В июне появились слухи, что президент Владимир Зеленский и председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков почти не общаются. Якобы они избегают близких контактов и держатся на расстоянии. На фракционные совещания приходят отдельно.