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вторник, 05 ноября 2019 13:01

За что уволили руководителя крупнейшего морского порта Украины

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За что уволили руководителя крупнейшего морского порта Украины
Порт "Южный" переименовали в "Южный" решением Кабмина 17 апреля 2019-го. Фото: rbc.ua

Освободили и.о. директора государственного предприятия "Морской торговый порт "Южный" в Одесской области Анатолия Яблунивского.

Об этом говорится в приказе Министерства инфраструктуры от 4 ноября. Освобождение совпадает с окончанием срока контракта.

Приказ подписал профильный министр Владислав Криклий.

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Анатолий Яблунивский возглавлял порт "Морской торговый порт "Южный" с 23 июня 2018 года, сменив на этом посту бывшего руководителя предприятия Виталия Жуковского.

Ранее Мининфраструктуры уволило директоров Одесского морского торгового порта, порта "Черноморск" и Белгород-Днестровского морского торгового порта.

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Дата
05
ноября

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