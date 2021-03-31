"За будущее" заявляет о вмешательстве "Слуги народа" в подсчет голосов в 87-м округе

"Слуга народа" отправила "десант" из 28-ми народных депутатов, чтобы "проконтролировать подсчет голосов". Фото: Facebook

Партия "За будущее" требует от руководства "Слуги народа" не вмешиваться в подсчет голосов в округе № 87, что на Прикарпатье. Соответствующее заявление опубликовано на сайте партии.

В нем говорится, что, по данным независимого экзит-пола группы "Рейтинг" и параллельным подсчетам штабов "За будущее" и "Свободы", победу одержал Александр Шевченко, однако партия власти пытается изменить результат.

"Сначала кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк заявил о своей победе, затем глава правящей партии Александр Корниенко рассказал о фальсификациях. В то же время представители "Опоры" и "Честно", которые следят за выборами, не зафиксировали никаких нарушений.

После заявления Корниенко произошло "заминирование" окружной избирательной комиссии в Надворной, где продолжается подсчет голосов. С ОИК вывели почти всех наблюдателей и членов участковых комиссий, при этом она продолжала работу.

Протоколы от УИК с победой Шевченко ОИК отправляет на перерасчет и уточнение. Чтобы сдать документы, люди ждут просто на улице уже более трех суток!

Кроме того, "Слуга народа" отправила "десант" из 28-ми народных депутатов, чтобы "проконтролировать подсчет голосов", - говорится в заявлении.

Депутатская группа "Партия "За будущее" призывает членов окружной комиссии провести честный подсчет голосов, правоохранительные органы - предупредить попытки фальсификации, а партию "Слуга народа" - не вмешиваться в избирательный процесс.

Довыборы в Верховную Раду на Прикарпатье в округе № 87 завершились 28 марта, но результат не обнародовали до сих пор, процесс подсчета заблокирован из-за того, что окружная избирательная комиссия не может собрать кворум. Отсутствует, в частности, представитель "Слуги народа", а председатель ОИК второй день не получается не связь.