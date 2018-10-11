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пятница, 12 октября 2018 09:00

За армию руки отрублю: как президентское окружение ворует на военных тендерах

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За армию руки отрублю: как президентское окружение ворует на военных тендерах
Петр Порошенко 2017 года пообещал отрубать руку за коррупцию в армии. Фото: Главред

Президент Петр Порошенко пообещал отрубить руки тем, кто крадет у армии. Такое заявление сделал год назад, 12 октября 2017 года, в Киеве.

Так прокомментировал задержание заместителя министра обороны Игоря Павловского и директора Департамента госзакупок и поставки Минобороны Владимира Гулевич за растрату 150 млн грн.

"Никому не позволю воровать в армии. Тем, кто это делать, - руки повидрубаю. Это позиция президента. Армия является предметом моей персональной заботы. Армия является одним из наших очевидных достижений за три года. Это было сделано, в том числе и моими усилиями, усилиями министра обороны, Министерства обороны, руководства Национального штаба, волонтеров ".

Удалось президенту побороть хищения в Вооруженных силах Gazeta.ua рассказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

"Как показывают взрывы военных складов, это были просто обещания. Они носили политический характер. Для людей, задействованных в коррупционных схемах Министерства обороны, ничего не изменилось. В свое время Степан Полторак сказал, что на военные склады, которые взрывались, выделили около 9 млн грн. После взрыва в городе Калиновка на поддержание жизнедеятельности складов выделили более 100 млн грн. Поскольку они продолжают взрываться, вопрос - куда дели деньги?

Ровно год назад комитет ВР сделал выводы относительно опасности на складе в Ичне, дал заключение по строительству бетонных хранилищ. В бюджет заложили деньги. Почему проигнорировали профильный комитет? За такое отношение к депутатскому корпусу нужно рубить ли не руки, а головы. Военной части А0215 в Виннице на благотворительные 15 млн грн завод Антонов отремонтировал самолет АН-6, а за 2 года для этого же самолета назначают тендер на еще один ремонт.

Коррупция в армии - это не только руки или ноги, но и голова

Это все тесно связано с контролем за финансовыми потоками в Министерстве обороны. Тот же профильный комитет предложил охранять склады Нацгвардией, если на местах не справляются. Министерство заблокировало это решение. Но министр обороны - это креатура президента. А Нацгвардия подчиняется одному из лидеров "Народного фронта" Арсена Авакова. Откуда такое недоверие к союзникам по коалиции? Если вы не можете договориться между собой, заложницей ситуации становится вся страна. Коррупция в армии - это не только руки или ноги, но и голова.

Нужно привлекать к реальной уголовной ответственности виновных. Харьковский суд восстановил в должности и компенсировал заработную плату начальнику складов в Балаклее. В деле хищения топлива, которое прокомментировал Порошенко, тоже пока нет приговоров. Это ответ относительно отрубленных рук. Система закупок - одна из самых коррумпированных в армии. К тендерам посторонних лиц не допускают. Это священная корова для коррупционеров.

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Порошенко перестал делать громкие заявления. Скоро выборы и любое обещание и его невыполнение - это минус. Это сдерживает гаранта от театральных жестов ".

В конце сентября группа "ТАС" Сергея Тигипко достигла предварительных договоренностей о приобретении ЗАО "Завод" Кузница на Рыбацком "Петра Порошнека." Кузня на Рыбацком "специализируется на судостроении. С 2014-го там изготавливают военную технику для Вооруженных сил Украины за государственные деньги. Строят боевые катера, модули, БТР.

В начале октября стало известно, что военно-морские силы перечислили 22, 9 млн грн предоплаты за ремонт двигателей военного корабля заводу "Кузница на Рыбацком". Работы выполнять в рамках секретного заказа.

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12
октября

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