Washington Post: ГРУ против Украины в 2014 году вела мощную пропагандистскую операцию

ГРУ против Украины вело мощную пропагандистскую кампанию. Фото: РБК

Главное разведывательное управление РФ в 2014 году развернуло широкомасштабную кампанию по дезинформации против Украины, когда стало известно, что экс-президент Украины Виктор Янукович сбежал из страны на фоне массовых протестов на Майдане. Эта кампания была частью тотального пропагандистского наступления нового правительства в Киеве и прозападных демонстрантов.

Цель кампании состояла в том, чтобы повлиять на ключевых лиц, принимающих решения, и на широкую общественность. Это в свою очередь должно было проложить путь российским военным действиям, какие были начаты 27 февраля 2014 по захвату здания крымского парламента вооруженными людьми, говорится в секретном отчете ГРУ, полученном The Washington Post.

В отчете есть сведения о работе одной команды ГРУ в течение шести дней в 2014 году. Начиная со следующего дня после падения Януковича, военные шпионы создали множество фальшивых аккаунтов в социальных сетях Facebook и ВКонтакте. Эти фейковые персонажи должны были представлять простых людей со всей Украины, которые якобы разочаровались в протестах оппозиции на Майдане.

Согласно отчету, команда ГРУ создала более 30 украинских групп и аккаунтов в социальных сетях, а также 25 "ведущих англоязычных" публикаций.

Притворяясь обычными украинском, оперативники ГРУ также высказывали комментарии, направленные на то, чтобы настроить пророссийских граждан против протестующих, которых они назвали "западенцами". Один комментарий гласил: "Бригады западников теперь в дороге, чтобы грабить и убивать нас. Совершенно ясно, что эти люди не имеют ничего святого ".

Демонстрантов на Майдане называли "нацистами" и "фашистами".

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Военные шпионы также публиковали физические угрозы в социальных сетях против сторонников Януковича на востоке Украины, чтобы поддержать заявления Москвы о том, что радикальные украинцы разжигали насилие в отношении россиян в регионе. В одном случае поддельный персонаж по имени Вова Кравец выпустил угрозы на Facebook против 14 политиков.

Согласно отчету, ГРУ также использовало платные объявления в Facebook, чтобы повысить популярность своих групп. Сообщается, что группы получили почти 200 000 просмотров в Facebook только 27 февраля. Содержание этих групп перепостили в другие группы в Facebook, Вконтакте и Живом Журнале.

Недавно первый секретарь Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко на заседании Четвертого комитета ГА ООН заявил, что российская пропаганда с участием государственных медиа, а также систематические фальсификации фактов Кремлем разожгли ненависть россиян к Украине и сейчас продолжают углублять конфликт, требует реакции международного сообщества на ситуацию . Николенко отметил, что российские власти существенно ограничили пространство для независимых СМИ, усилили контроль над государственными медиа, превратив их в мощные инструменты государственной пропаганды, продуцирующих фальшивые новости.