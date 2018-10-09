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вторник, 09 октября 2018 19:48

Взрывы возле Ични ударят по рейтингу Порошенко - эксперт

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Взрывы возле Ични ударят по рейтингу Порошенко - эксперт
Взрывы артснарядов в Ичне - это пятый инцидент на складах боеприпасов. Фото: prm.ua

Взрывы боеприпасов на военных складах на Черниговщине могли быть направлены на уменьшение рейтингов президента Петра Порошенко.

Об этом сказал кандидат юридических наук Александр Москалюк в эфире одного из телеканалов.

"Как вариант можно рассматривать политический момент, связанный с уменьшением рейтингов президента... Такое происходит не впервые. Это уже вопрос политической ответственности. Для президента это не очень хороший сигнал с точки зрения рейтинга. Он в публичном пространстве позиционирует себя как верховный главнокомандующий и человек, который заботится об армии...

Не важно, как и что будет решать власть, украинцы всегда выступают против нее. Это ментальная особенность. Такие вещи надо прогнозировать. Конечно, если власть покажет определенные шаги, предоставит какую-то информацию, это может изменить ситуацию. Но есть аспект: когда это происходит системно, то процент доверия к информации от власти уменьшается", - констатировал эксперт.

Он отметил, что сейчас все версии равнозначны, в том числе и российский след.

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Примерно в 3:00 на военных складах вблизи арсенала ВСУ возле Ични на Черниговщине начались взрывы. На месте работают специалисты, к ликвидации пожара привлекли танки. Из близлежащих районов эвакуировали более 10 тыс. жителей.

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Дата
09
октября

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