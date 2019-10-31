Высший актикоррупционный суд вынес первый приговор

Вчера, 30 октября, Высший антикоррупционный суд вынес свой первый приговор – оштрафовано бывшую служительницу Фемиды из Днепропетровской области.

"Судью апелляционного суда Днепропетровской области в отставке Надежду Посунся признали виноватой в декларации недостоверной информации. Женщина должна заплатить 51 тысячу гривен штрафа (3 тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан). Также ее лишили права занимать государственные должности, кроме выборных, в течение года", - сообщает прессслужба ВАКС.

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В сентябре в Украине заработал Высший антикоррупционный суд. Суд, в котором уже вскоре украинцы смогут увидеть эксочильника фискальной службы Романа Насирова, эксдепутата Борислава Розенблата, а еще других депутатов и топпосадовцев, которые годами успешно избегали ответственности. Кроме этого, суд уже разгрузили и определили приоритетность дел для него.