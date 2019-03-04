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Выслушать и убедить: показали методичку агитаторов Порошенко

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Выслушать и убедить: показали методичку агитаторов Порошенко
В штабе Петра Порошенко планируют привлечь около 100 тыс. таких агитаторов.

Агитаторам предвыборного штаба президента Петра Порошенко раздают брошюры, в которых рассказывается как убеждать избирателей, о каких достижениях сообщать и как отвечать на неудобные вопросы.

Одну из таких брошюр опубликовал сайт theБабель

В штабе Порошенко планируют привлечь около 100 тыс. таких агитаторов. Сейчас их более 60 тыс.

"Мы создали беспрецедентную модель. Всех (агитаторов - ред.) мы можем отслеживать в режиме реального времени", - сказал один из руководителей штаба Порошенко.

Агитаторы подписывали договор, в котором обязывались не дискредитировать Порошенко, не заниматься подкупом избирателей и не работать на другие штабы.

В брошюре, кроме игр для формирования командного духа и упражнений для знакомства агитаторов между собой, присутствуют конкретные техники и алгоритмы действий, которые они должны соблюдать во время общения с избирателем. В частности, там советуют производить хорошее впечатление, выслушивать избирателей, избегать монологов и искать индивидуальный подход к каждому.

Кроме этого, в брошюре агитаторы также имеют и ответы на самые распространенные критические вопросы относительно Порошенко. В частности, им говорят о необходимости объяснения такое автокефалия и зачем она нужна Украине, что компания Порошенко Roshen не работает в России и не торгует с ней, что повышение тарифов было необходимой мерой для оздоровления системы ЖКХ, а для тех, кто не может оплачивать, были введены субсидии.

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Выборы президента должны состояться 31 марта. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 44 кандидата.

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04
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