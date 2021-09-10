Выпускник Кембриджа два года стучал в ОП по поводу работы. Что ему ответил Зеленский

Мужчина рассказал, что в начале каденции Зеленского направил письмо в ОП с предложением сотрудничества.

Президент Владимир Зеленский на форуме YES взял на работу в Офис президента выпускника британского Кембриджа Артема Шаипова. Так глава государства отреагировал на инициативу мужчины, сообщает "24 канал".

Шаипов рассказал, что в начале каденции Зеленского направил письмо в ОП с предложением сотрудничества. Он предложил главе государства принять на работу людей, окончивших лучшие Западные университеты.

Однако ответа парень так и не получил. Поэтому на форуме спросил у президента, может ли он послать письмо еще раз: "Вы говорите о кадровом голоде. Но есть много людей, готовых работать на украинское государство. Наша организация "Професійний уряд" их объединяет. Если есть необходимость, мы готовы помочь".

Зеленский с улыбкой ответил, что на Банковую "не все доходит" и писем от различных организаций много. В то же время признался, что хочет, чтобы такие люди работали на государство.

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"Работать на государство сложно, дешево и невыгодно. Репутация благодаря некоторым людям меняется. За все это максимум, что получишь - в истории скажут, что ты был нормальным. Готовы ли вы работать на Украину на высокой должности за 30 тысяч гривен?" - спросил президент.

Шаипов ответил, что готов, если будет знать, что работа приносит пользу стране. Зеленский сразу же ответил, что берет мужчину на работу и спросил, есть ли у него еще 10 мощных специалистов, которые также согласятся на такую зарплату.

"Приходите с людьми, возьмите лучших, которые уже готовы присоединиться и работать. Мы вас приглашаем", - заявил президент. Добавил, что парень может обратиться к руководителю ОП Андрею Ермаку, чтобы все согласовать.

Возле Ермака становится все меньше людей, которые за его спиной доносят Зеленскому какую-то информацию, сообщали СМИ.