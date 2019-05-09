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"Выключи российское": активисты провели акцию под телеканалом "Интер"

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&quot;Выключи российское&quot;: активисты провели акцию под телеканалом &quot;Интер&quot;
Под телеканалом "Интер" прошла акция "Выключи российское". Фото: РБК

Около 30 активистов общественной инициативы "ВыключиРоссийское" провели акцию протеста у офиса компании "Национальные информационные системы", которая производит новостные программы для телеканала "Интер".

Участники акции под офисом новостной службы "Интера" оставили телеканала символическую "черную метку", передает "Интерфакс-Украина".

"Мы доносим очень четкий месседж к общественности: телеканал" Интер "- это агентура. Посещая его эфиры, приходя в студию телеканала, украинцы легитимизируют его деятельность. И этого не должно быть, и те, кто имеют проукраинскую позицию и услышит это, наконец должны отказаться посещать рупоры российской пропаганды", - сказал один из координаторов инициативы Дмитрий Жмайло.

Активисты также оставили наклейки "ВыключиРоссийское" на двери компании, затем акция завершилась.

Поводом для ее проведения стала программа ко Дню Победы - концерт "Победа. Одна на всех" и фильм "Ни шагу назад!", Среди актеров которого - главный герой российской ленты "Донбасс. Окраина" - Гела Месхия.

"Фильм профинансирован Министерством культуры РФ, подкрепляет миф о" братоубийственной войне "на Востоке и запрещен к показу в Украине в соответствии со статьей 15-1 Закона Украины" О кинематографии ", - говорится в сообщении.

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Ранее активисты инициативы "ВыключиРоссийское" обратились в СБУ с официальным письмом, требуя принять меры по запрету российского медиа-продукта на "Интере".

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