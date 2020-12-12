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суббота, 12 декабря 2020 18:21

"Выглядит нелепо, частично неадекватно и точно глупо". Советник Ермака высказался относительно санкционного списка

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&quot;Выглядит нелепо, частично неадекватно и точно глупо&quot;. Советник Ермака высказался относительно санкционного списка
Михаил Подоляк считает санкционный список РФ бессмысленным. ФОТО: facebook.com/mpodolyak2

Советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк считает бессмысленным внесения в "санкционный список" Российской Федерации председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова и ряда народных депутатов от партии "Слуга народа".

По словам Подоляка, у спикера украинского парламента и депутатов нет никаких интересов в России.

"Считаю, что появление очередной версии" санкционного списка ", куда попали депутаты правящей партии и даже спикер парламента, - это своего рода попытка РФ вернуться в события пятилетней давности. Выглядит нелепо, частично неадекватно и точно глупо", - сказал он.

Подобный "санкционный механизм" в России реанимировали те, кто давно не слышал от подчиненных здоровой критики своих "гениальных" идей, считает Подоляк. По его мнению, в РФ уже не решаются говорить правду неэффективности и инфантилизм подобных инициатив и выполняют откровенно абсурдные решения.

"Понятно, что никакого давления эта история ни на кого не оказывает. У главы ВР, наших депутатов на сегодня нет и не может быть никаких существенных интересов в России, которые могли бы пострадать от такого решения по" санкций ". Медийный же эффект также крайне сомнителен. скорее, это выглядит анекдотично. И скорее всего, необходимо для усиления, скажем так, истеризации собственного населения ", - отметил Подоляк.

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Михаил Подоляк отметил, что если говорить об очередном "санкционный" пофамильный список как о "специфическое легендирование" для некоторых наших граждан, то "это выглядит просто смешно".

"Все слишком очевидно и все прекрасно описывается соответствующими уголовными статьями. Оптимальной же реакцией на подобные" инициативы "РФ - а их по-прежнему много - будет только соответствующая официальное заявление профильного министерства. Как еще один факт официальной фиксации абсолютно немотивированной поведения страны-агрессора" , - заявил Подоляк.

12 декабря в обновленный список санкций России против Украины попали председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и его первый заместитель Руслан Стефанчук, глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько. В список лиц, на которых распространяются санкционные ограничения, также попали народные депутаты из фракции Партии "Слуга народа" Максим Бужанский, Ольга Василевская-Смаглюк, Андрей Герус, Александр Качура и Гео Лерос.

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