Выборы в Верховную Раду: ЦИК обновила данные о явке

По состоянию на 12:00 явка избирателей на выборах в Верховную Раду в пределах всей Украине превысила 20%.

Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя ЦИК Олег Конопольский.

"Явка по всем избирательным округам составила более 20% избирателей. Передовиками являются Днепропетровская, Кировоградская, Луганская области - там наибольшее количество избирателей приняли участие в голосовании. Аутсайдерами являются Ивано-Франковская и Черновицкая области", - сказал Конопольский.

По его словам, в Днепропетровской области проголосовали более 23% избирателей, в Черновицкой - около 13%.

Больше всего избирателей посещают участки под вечер, добавил член ЦИК.

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Сегодня в Украине проходят досрочные парламентские выборы. Участки открылись в 8:00 и будут работать до 20:00. На одном из избирательных участков в городе Покров Днепропетровской области проголосовали 100% избирателей.