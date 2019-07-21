Выборы в Украине: сообщили о первых нарушениях

В день голосования зафиксировали незаконную избирательную агитацию. Фото: Високий Замок

В Украине во время выборов в Верховную Раду зафиксировали первые нарушения. Речь идет о незаконных действиях отдельных избирательных комиссий в день голосования.

В день выборов распространяли незаконную агитацию. Больше всего от имени политических партий "Слуга народу", "Оппозиционная платформа - За життя", "Оппозиционный блок", сообщили в пресс-службе Комитета избирателей.

Также агитационные материалы распространяли от имени Аграрной парти Украины, ВО "Свобода", "Голос", "ЄС", ВО "Батькивщина", ряда кандидатов в одномандатных округах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Онищенка сняли с выборов

Перед днем ​​голосования в Николаеве распространили листовки в стилистике политической партии "Слуга народа". На них изображен избирательный бюллетень с двумя фамилиями кандидатов, одна из которых зачеркнута. В Виннице в день голосования разместили агитационные материалы от имени Аграрной партии Украины, ВО "Батькивщина", партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", кандидата Александра Околита.

Зафиксировали нарушения в работе отдельных избирательных комиссий. В Николаеве участок №480904 начал заседания комиссии около 7:00. Но должен был начать его не раньше 7:15. Кроме того, некоторые участки вовремя не открыли. Например, в Винницкой и Кировогорадской области.

Сегодня в Украине проходят досрочные парламентские выборы. Участки открылись в 8:00 и будут работать до 20:00.