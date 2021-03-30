Выборы в Раду: на Прикарпатье временно прекращался подсчет голосов

30 марта около 2:00 поступило сообщение о минировании в Надворной на Ивано-Франковщине окружной избирательной комиссии 87-го избирательного округа.

Подсчет голосов промежуточных выборов народных депутатов Украины пришлось прекратить, сообщает Движение "Честно".

Автор: chesno.org Ночью "заминировали" окружную избирательную комиссию на Ивано-Франковщине

"Там шел подсчет голосов промежуточных выборов, которые состоялись 28 марта. Сейчас Василий Вирастюк и Александр Шевченко заявили о том, что выиграли выборы в округе", - говорится в сообщении.

Членов участковых избирательных комиссий вывели на улицу работники полиции. В помещение не запускали никого. При этом ОИК еще в течение получаса продолжала работу.

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"Брали протоколы от членов УИК, которые, к тому времени, находились непосредственно в зале заседаний. В помещении, в то время находилось более 20 человек", - указывается.

Около 2:30 ночи ОИК объявила перерыв на санитарную обработку помещения и временно прекратила свою работу. Членов УИК вывели на улицу, а представители ОИК, несколько наблюдателей и представители кандидатов остались в помещении. Глава ОИК Руслан Кашников покинул помещение, сославшись на плохое самочувствие. Заседание комиссии продолжил заместитель.

Автор: chesno.org В 3:30 ОИК возобновила свою роботу

В 3:30 в ОИК пустили журналистов. Полиция и саперы перед тем осмотрели помещение и не нашли взрывных устройств.

28 марта состоялись промежуточные выборы народных депутатов в одномандатных избирательных округах №50 в Донецкой и №87 на Ивано-Франковщине. На 50-м округе победил кандидат от партии "Порядок" с российским гражданством Андрей Аксенов.