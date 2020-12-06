Выборы в Кривом Роге: бюллетени нашли в туалете школы

Явка избирателей по состоянию на 13:00 составляет 18,4%. Фото: glavcom.ua

В Кривом Роге в день повторного голосования за мэра на одном из участков в туалете нашли бюллетени с отметками.

Речь идет о избирательный участок №121622, расположенную в фойе Криворожской гимназии №101. Об этом сообщила гражданская сеть Опора.

"Когда на участок прибыл представитель одного из кандидатов на пост мэра вместе с представителями СМИ, к ним сразу подошла хранительница гимназии. Она сообщила, что в туалете заведения нашла два предмета, внешне похожие на бюллетени", - говорится в сообщении.

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По словам наблюдателя Опоры, в подобных бюллетени документах была отметка "за" другого кандидата на должность городского головы. Об инциденте сообщили полицию.

По состоянию на 13:00 явка избирателей составляет 18,4%.

Наблюдатели Гражданской сети ОПОРА фиксируют на участках в Кривом Роге присутствие посторонних лиц на двух участках. Так, представители экзит-пола проводят опрос избирателей непосредственно в помещении избирательного участка №121551.