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воскресенье, 17 января 2021 22:25

Выборы в Киевской области: полиция зафиксировала более 80 нарушений

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Выборы в Киевской области: полиция зафиксировала более 80 нарушений
Ряд сообщений, поступавших в полицию, касались неправомерных действий участников выборов, в частности фотографирования избирательных бюллетеней и тому подобное. Фото: Нацполиция

По состоянию на 20:00 часов в полицию Киевской области поступило 82 сообщения, связанных с нарушением избирательного процесса. Полиция провела проверки, по материалам которых составлены 34 административных протокола.

Также правоохранители добавили, что все избирательные участки закрылись в 20 часов и без грубых нарушений действующего законодательства. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Ряд сообщений, поступавших в полицию, касались неправомерных действий участников выборов, в частности фотографирования избирательных бюллетеней и тому подобное.

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17 января 2021 в Броварах, Борисполе и Новгород-Северском состоялись повторные выборы городских голов. Избирательные участки работали с 8.00 до 20.00.

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17
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