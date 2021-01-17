Выборы в Киевской области: полиция зафиксировала более 80 нарушений

Ряд сообщений, поступавших в полицию, касались неправомерных действий участников выборов, в частности фотографирования избирательных бюллетеней и тому подобное. Фото: Нацполиция

По состоянию на 20:00 часов в полицию Киевской области поступило 82 сообщения, связанных с нарушением избирательного процесса. Полиция провела проверки, по материалам которых составлены 34 административных протокола.

Также правоохранители добавили, что все избирательные участки закрылись в 20 часов и без грубых нарушений действующего законодательства. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Ряд сообщений, поступавших в полицию, касались неправомерных действий участников выборов, в частности фотографирования избирательных бюллетеней и тому подобное.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выборы на Донбассе: в ЦИК сделали заявление

17 января 2021 в Броварах, Борисполе и Новгород-Северском состоялись повторные выборы городских голов. Избирательные участки работали с 8.00 до 20.00.