Выборы в 87-м округе: КИУ заявляет о признаках масштабных фальсификаций

По данным ЦИК за Василия Вирастюка проголосовали 31,25% избирателей, Александра Шевченко - 29,69%. Фотоколлаж: glavcom.ua

Процесс установления итогов голосования в избирательном округе №87 не отвечал стандартам свободных и честных выборов, что негативно влияет на легитимность избранных лиц. Об этом заявил Комитет избирателей Украины.

В организации говорят о признаках масштабных фальсификаций при установлении итогов голосования.

Вследствие повторного подсчета голосов на ряде участков было установлено уменьшение количества голосов за одного из кандидатов, что непосредственно повлияло на результаты волеизъявления.

По оценке наблюдателей из участков, на которых пересчитывали голоса, объективные основания для пересчета были не более, чем на 3.

Также была чрезмерная политизация работы окружной комиссии, искусственное затягивание процесса установления итогов голосования и непрозрачность установления результатов.

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На результат повлияли решения ОИК о признании выборов недействительными, а также повторный подсчет голосов. Так, комиссия признала выборы недействительными на 5 участках. Еще на 6 участках в результате пересчета количество голосов за одного из кандидатов уменьшилась на 503 бюллетеня.

Наблюдатели отмечают - ОИК действовала политизировано, требуя пересчета без достаточных для этого оснований.

К примеру, сообщалось о нарушении целостности упаковки пакетов с документами в тех условиях, когда такие нарушения на самом деле не имели место.

Одним из решений ОИК лишила права присутствия на заседании практически всех наблюдателей.

Фактически ни одним субъектом избирательного процесса не было предоставлено убедительных доказательств фальсификации результатов голосования непосредственно на участках. На момент приема избирательной документации жалоб на результаты голосования фактически не было.

КИУ призвал правоохранительные органы безотлагательно расследовать масштабные факты фальсификаций и привлечь виновных к ответственности.

28 марта в округе № 87 проходили выборы народного депутата. Кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк и от "За будущее" Александр Шевченко заявляли о своей победе. В среду Центральная избирательная комиссия возобновила подсчет голосов на округе. Перед этим комиссия теряла кворум. Нардепы из парламентской фракции "СН" поехали в округ "выяснить ситуацию с подсчетом голосов". По данным ЦИК, за Вирастюка проголосовали 31,25%, Шевченко - 29,69%, кандидата от ВО "Свобода" Руслана Кошулинского - 28,86%.