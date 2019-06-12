Выборы: сколько зарегистрировали и кому отказали в ЦИК

ЦИК зарегистрировала почти 120 кандидатов в народные депутаты. Фото: Український репортер

11 июня ЦИК зарегистрировала 95 кандидатов в нардепы ЦИК зарегистрировала 95 кандидатов в нардепы Центральная избирательная комиссия Украины на своем заседании зарегистрировала еще 23 кандидатов, которые идут самовыдвиженцами в одномандатных избирательных округах на внеочередных выборах в Верховную Раду.

На сайте ЦИК отмечается, что сейчас в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 118 кандидатов в народные депутаты. 111 из них баллотируются в порядке самовыдвижения, семерых выдвинули политические партии.

Комиссия отказала в регистрации трем кандидатам в народные депутаты Украины: Дубинскому М.М. (93-й округ, на который "нацелился" депутат-беглец Александр Онищенко), Кононенко А. Е. (94-й округ), Семенчеву И. И. (183-й округ). У всех трех отсутствовали некоторые документы, которых требует законодательство.

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23 мая вступил в силу указ президента Владимира Зеленского, который досрочно прекратил полномочия парламента восьмого созыва и назначил выборы на 21 июля. Аргументируя свое решение, Зеленский заявлял, что коалиции в Верховной Раде не было с 2016-го года.