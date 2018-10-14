Выборы президента: Тягнибок сделал неожиданное заявление

Олег Тягнибок предлагает поддержать Руслана Кошулинского как единого кандидата в президенты от националистического лагеря. Фото из открытых источников

Лидер всеукраинского объединения "Свобода" Олег Тягнибок не будет участвовать в президентских выборах.

Об этом он объявил перед маршем националистов, который проходит в Киеве.

"В день Украинской повстанческой армии, когда украинские националисты ожидали услышать фамилию единого кандидата от националистов, заявляю: чтобы ускорить процесс и достичь понимания единства, я не буду выдвигать свою кандидатуру на пост президента Украины. Надеюсь, что такой шаг поможет найти понимание в националистическом лагере и достичь нашей великой цели...

"Свобода" предлагает... рассмотреть возможность выдвижения единым кандидатом в президенты от всех националистов Руслана Кошулинского - человека, который имеет опыт, достойно прошел Майдан", - заявил Тягнибок.

Он отметил важность националистам быстрее договориться и поддержать единого кандидата в президенты.

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Руслан Кошулинский в начале 2000-х годов был помощником лидера "Свободы" Олега Тягнибока. Руководил фракцией "Свободы" во Львовском горсовете и возглавлял предвыборный штаб этой политической силы. В 2012 году попал в Верховную Раду и стал заместителем председателя парламента. Сейчас - депутат Львовского областного совета.