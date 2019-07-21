Выборы: председатель комиссии пришел на участок пьяный

Глава участковой избирательной комиссии в Днепровском районе Киева пришел на участок в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Правоохранители получили сообщение о нарушении. Проверили голову участка на драгере, который показал результат 2,33 промилле алкоголя. На мужчину составили административный протокол по статье "Распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков на производстве". Санкция статьи предусматривает штраф от трех до пяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

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Сегодня в Украине проходят досрочные парламентские выборы. Участки открылись в 8:00 и будут работать до 20:00. На одном из избирательных участков в городе Покров Днепропетровской области проголосовали 100% избирателей.

По состоянию на 12:00 на внеочередных выборах в Верховную Раду проголосовали 17,86% избирателей.