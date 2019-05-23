Выборы начинаются завтра - ЦИК

ЦИК: внеочередные выборы в Верховную Раду начинаются 24 мая.

Внеочередные выборы в Верховную Раду начнутся 24 мая.

Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.

"Сегодня, 23 мая, фактически после опубликования в соответствии с законом указа президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов и в соответствии с законом о выборах народных депутатов избирательный процесс начинается со следующего дня после опубликования. То есть - с 24 мая. Без принятия любого решения ЦИК о его начале", - сказала Слипачук.

Также глава ЦИК заявила, что ведомство не имеет полномочий "устанавливать конституционность" указов президента.

ЦИК способна провести внеочередные выборы 21 июля, заявила Слипачук.

В то же время она отметила, что есть "ряд вопросов" по организации процесса.

В частности, "устаревшие нормы закона о выборах народных депутатов", и "публичные закупки".

"Имеем 58 дней. Ожидаю от президента, Верховной Рады и Кабинета министров немедленного принятия решений, которые позволят провести внеочередные выборы в соответствии с законами и демократично. Как мы это сделали на президентских выборах", - сказала Слипачук.

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