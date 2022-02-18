Выборы на округе Полякова: ЦИК зарегистрировала восьмого кандидата

Выборы состоятся 27 марта. Фото: Facebook.com/UACEC

В пятницу, 18 февраля, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала восьмого кандидата в народные депутаты на промежуточных выборах в Верховную Раду по 206 округу в Чернигове и Черниговском районе.

Об этом сообщила "Опора".

Кандидатом зарегистрировали Евгения Микояна, депутата Луцкого районного совета от партии "Громадянський рух "Свідомі".

Ранее ЦИК зарегистрировала кандидатами:

самовыдвиженца, жителя Харькова Владимира Атрощенко;

от "Собор", одессита Максима Балана;

от "ДемАльянс", жительницу села Павливка Черниговского района Екатерину Данькову;

от "Народовладдя", черниговчанина Олега Робейко;

от "Партія українського народу", харьковчанку Елену Серебренникову;

от "Удар Віталія Кличка", секретаря Черниговского городского совета Александра Ломако;

самовыдвиженца, черниговчанина Александра Гашпара.

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Кампания в 206 округе официально началась 26 января. До 24 февраля подаются документы в ЦИК для регистрации кандидатов.

Выборы пройдут 27 марта. Результаты должны быть установлены до 11 апреля.

Промежуточные выборы в 206 округе назначены из-за смерти нардепа Антона Полякова, который избирался по этому округу. Депутат умер в Киеве в ночь на 8 октября прошлого года. Его в бессознательном состоянии обнаружили полицейские в автомобиле такси. "Скорая" не смогла реанимировать. Поляков умер вследствие острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца. В крови обнаружили алкоголь и метадон. В ноябре 2019 года его исключили из фракции "Слуга народу". Поляков заявлял, что во фракции "раздают конверты".