Выборы на округе Полякова: ЦИК зарегистрировала восьмого кандидата

В пятницу, 18 февраля, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала восьмого кандидата в народные депутаты на промежуточных выборах в Верховную Раду по 206 округу в Чернигове и Черниговском районе.
Об этом сообщила "Опора".
Кандидатом зарегистрировали Евгения Микояна, депутата Луцкого районного совета от партии "Громадянський рух "Свідомі".
Ранее ЦИК зарегистрировала кандидатами:
самовыдвиженца, жителя Харькова Владимира Атрощенко;
от "Собор", одессита Максима Балана;
от "ДемАльянс", жительницу села Павливка Черниговского района Екатерину Данькову;
от "Народовладдя", черниговчанина Олега Робейко;
от "Партія українського народу", харьковчанку Елену Серебренникову;
от "Удар Віталія Кличка", секретаря Черниговского городского совета Александра Ломако;
самовыдвиженца, черниговчанина Александра Гашпара.
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Кампания в 206 округе официально началась 26 января. До 24 февраля подаются документы в ЦИК для регистрации кандидатов.
Выборы пройдут 27 марта. Результаты должны быть установлены до 11 апреля.
Промежуточные выборы в 206 округе назначены из-за смерти нардепа Антона Полякова, который избирался по этому округу.
Депутат умер в Киеве в ночь на 8 октября прошлого года. Его в бессознательном состоянии обнаружили полицейские в автомобиле такси. "Скорая" не смогла реанимировать.
Поляков умер вследствие острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца. В крови обнаружили алкоголь и метадон.
В ноябре 2019 года его исключили из фракции "Слуга народу". Поляков заявлял, что во фракции "раздают конверты".
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