Выборы на Франковщине: Кошулинский требует не признавать результатов

Кошулинский пока набрал 28,88%. Фото: facebook.com/ruslan.koshulynskyy

Учитывая многочисленные нарушения во время подсчета голосов, кандидат в народные депутаты от ВО "Свобода" Руслан Кошулинский требует признать результаты довыборов в Раду недействительными и объявить перевыборы по округу №87 на Ивано-Франковщине.

Общество не должно быть обманутым, заявил он в Facebook.

"Очевидные факты подкупа голосов, многочисленные нарушения на участках и то, что сейчас происходит в ОИК — это яркий пример грубой, незаконной борьбы за власть. Требуем признать результаты выборов недействительными. Эти выборы показали, что украинцы могут объединиться и теперь нужно скоординировать свои силы и победить в этой борьбе за справедливость", — написал Кошулинский.

Кандидат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк предварительно лидирует на довыборах в Верховную Раду. По состоянию на утро 31 марта окружная избирательная комиссия округа №87 в Ивано-Франковской области подсчитала 67,52% голосов. Кошулинский пока набрал 28,88% и находится на 2 месте.

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28 марта состоялись промежуточные выборы народных депутатов в одномандатных избирательных округах №50 в Донецкой области и №87 на Ивано-Франковщине. В селе Черный Поток в Ивано-Франковской области наблюдатели сняли видео, на котором люди выходят из участка и направляются к запаркованного белого Volkswagen. Из него избирателям, которые только что проголосовали, раздавали по 500 грн.