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Выборы мэров: кто где побеждает

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Выборы мэров: кто где побеждает
На одном из участков в Луцке, 15 ноября. Фото: "Суспільне"

15 ноября состоялось повторное голосование по выборам городских голов в 4 областных центрах - Одессе, Сумах, Луцке и Херсоне.

Одесса

В Одессе по данным экзитпола Киевского международного института социологии, побеждает действующий мэр Геннадий Труханов - 56,7% голосов избирателей.

Кандидат от ОПЗЖ, нардеп Николай Скорык - 40,9%. Социологи опросили 2126 избирателей на 40 участках, погрешность не превышает 3-4%.

"Данные экзитполов соответствуют данным нашего штаба. Судя по предварительной информации, мы одержали победу", - заявил мэр.

Суммы

Штаб действующего мэра, кандидата от "Батьківщини" Александра Лысенко сообщил о его победе.

По информации параллельного подсчета голосов, Лысенко побеждает с результатом 61,12%. Кандидат от "Европейской солидарности" Вадим Акперов набрал 38,8%, сообщает "Суспільне"

По результатам параллельного подсчета голосов, который проводил штаб Акперова, Лысенко набрал 63%, Акперов - 37%. Подсчет еще продолжается, сообщили в штабе кандидата от "ЕС".

Луцк

ТИК приняла протоколы всех участковых избирательных комиссий и объявила результаты голосования. Завершили принимать протоколы примерно в 3:00 ночи 16 ноября, сообщает "ВолиньPost"

По подсчетам голосования на всех 109 участках, результаты претендентов на кресло мэра во втором туре такие: Игорь Полищук (партия "За майбутнє") - 24 351 голос, Богдан Шиба (самовыдвиженец) - 19 021 голос. Разница между кандидатами - 5330 голосов.

Херсон

Заместитель председателя парламентского комитета по аграрной и земельной политике, нардеп из группы "Партия "За майбутнє" Игорь Колыхаев заявил, что побеждает на выборах мэра. Он ссылается на параллельный подсчет голосов, который проводился его штабом, сообщает "Інтерфакс-Україна"

По данным штаба, за Колыхаева проголосовали 65,13%. За его оппонента, екс-мера Херсона Владимира Сальдо вдвое меньше - 34,87%.

Также мэров избирали в Краматорске (Донецкая обл), Каменце-Подольском (Хмельницкая обл) и Украинке (Киевская обл).

В Краматорске, по предварительным подсчетам ТИК, победил депутат горсовета от партии "Наш край" Александр Гончаренко. Он получил 57,86% голосов, сообщает "Суспільне". Действующий мэр города Андрей Панков - 40,47%.

В Каменце-Подольском победил кандидат от ВО "Свобода" Михаил Поситко. По данным ТИК, он получил 58,33% голосов. Самовыдвиженец, бывший нардеп и "регионал" Владимир Мельниченко - 41,66%.

По результатам параллельного подсчета голосов на выборах городского головы Украинки побеждает кандидат от "Европейской солидарности" Александр Туренко, сообщила народный депутат Виктория Сюмар.

По ее данным, 2852 голоса получил Туренко, 2450 - Оксана Кирилюк (кандидат от "Слуги народа").

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Явка во 2-м туре выборов мэров 15 ноября составила 24%, сообщила ЦИК.

22 ноября второй тур выборов мэра состоится в Днипре, Кривом Роге, Славянске, Ужгороде, Броварах, Дрогобыче, Львове, Полтаве и Ровно.

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