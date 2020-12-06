Выборы мэра в Кривом Роге: ЦИК объявила итоговую явку

Во втором туре выборов мэра Кривого Рога проголосовали 35,14% избирателей. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия в воскресенье, 6 декабря.
Во время местных выборов в октябре в Кривом Роге пришли проголосовать на участке 36,72% избирателей.
"По информации от ТИК, средняя явка на выборах городского головы в Кривом Роге составила 35,14%. Для сравнения, 25 октября в Кривом Роге проголосовало 36,72%. Напоминаем, результаты голосования ТИК должны установить до 11 декабря включительно", - говорится в сообщении.
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Во втором туре за право стать мэром Кривого Рога соревнуются кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик (вступил в первом туре 25,94% голосов) и представитель ОПЗЖ Константин Павлов (9,15%).
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