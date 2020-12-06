Выборы мэра в Кривом Роге: ЦИК объявила итоговую явку

 
Ексклюзивы
1/5
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 2691
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Просмотров: 1449
Как уменьшить счета за газ
Как уменьшить счета за газ
Просмотров: 1476
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
2 Просмотров: 1710
Количество инфицированных после карантина возрастет - эксперт
Количество инфицированных после карантина возрастет - эксперт
Просмотров: 279
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 1008
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
2 Просмотров: 5643
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 540
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
Просмотров: 261
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
Просмотров: 234
Фото
Все фото
6
5
5
8
5
Умер первый в истории темнокожий президент
Умер первый в истории темнокожий президент
Ломали технику и мебель под &quot;холодным душем&quot;: показали фото и видео ночной драки в Одесском облсовете
Ломали технику и мебель под "холодным душем": показали фото и видео ночной драки в Одесском облсовете
&quot;Львовщина показала пример объединения&quot;: 5 партий подписали меморандум
"Львовщина показала пример объединения": 5 партий подписали меморандум
&quot;За пять лет Львовщину не узнаете!&quot;: председателя облсовета выбрали со скандалом
"За пять лет Львовщину не узнаете!": председателя облсовета выбрали со скандалом
&quot;Мур-мур, целовать тебя хочу, как в прошлый раз&quot; - женатый &quot;слуга&quot; переписывался с любовницей в Раде
"Мур-мур, целовать тебя хочу, как в прошлый раз" - женатый "слуга" переписывался с любовницей в Раде
Видео
Все видео
На выборах в Кривом Роге виксируют нарушения
На выборах в Кривом Роге виксируют нарушения
15 лет добросовестной службы: подчиненный Баканова, топ-чиновник СБУ живет в элитном особняке за 11 млн грн
15 лет добросовестной службы: подчиненный Баканова, топ-чиновник СБУ живет в элитном особняке за 11 млн грн
Зеленский посвятил выборам в Кривом Роге видеообращение
Зеленский посвятил выборам в Кривом Роге видеообращение
Разумков отчитал нардепов за фотосессию на заседании Рады
Разумков отчитал нардепов за фотосессию на заседании Рады
Кравчук назвал Лукашенко злом
Кравчук назвал Лукашенко злом
Интервью
1/5
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 2691
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
5 Просмотров: 1476
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 1008
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
1 Просмотров: 324
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Просмотров: 495
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
06 декабря 2020
Просмотров: 297
Чарівна паличка
– Ми були йому непотрібні, але мстився мамі та забирав нас на вихідні, – каже Олеся. Коли батьки розлучилися, їй було 5 років, а ...
воскресенье, 06 декабря 2020 22:50

Выборы мэра в Кривом Роге: ЦИК объявила итоговую явку

  Комментировать
Выборы мэра в Кривом Роге: ЦИК объявила итоговую явку
6 декабря явка была меньше, чем на выборах в городе 25 октября. Фото из открытых источников

Во втором туре выборов мэра Кривого Рога проголосовали 35,14% избирателей. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия в воскресенье, 6 декабря.

Во время местных выборов в октябре в Кривом Роге пришли проголосовать на участке 36,72% избирателей.

"По информации от ТИК, средняя явка на выборах городского головы в Кривом Роге составила 35,14%. Для сравнения, 25 октября в Кривом Роге проголосовало 36,72%. Напоминаем, результаты голосования ТИК должны установить до 11 декабря включительно", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выборы в Кривом Роге: бюллетени нашли в туалете школы

Во втором туре за право стать мэром Кривого Рога соревнуются кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик (вступил в первом туре 25,94% голосов) и представитель ОПЗЖ Константин Павлов (9,15%).

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Выборы мэра в Кривом Роге: ЦИК объявила итоговую явку». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
декабря

"Динамо" одержало самую крупную победу в Лиге чемпионов

Легендарная каскадерша побила рекорд скорости

Произошел самый большой взрыв в доатомную эру

Ее фото в купальнике имел каждый дальнобойщик

Украина отмечает День Вооруженных сил

Самолет упал на жилые дома

Первый африканский алмаз нашел сын фермера

В шахте от взрыва погиб 361 горняк

Самое читаемое
&quot;Служебная халатность привела к смерти, Зеленский сядет в тюрьму&quot; - ветеран
"Служебная халатность привела к смерти, Зеленский сядет в тюрьму" - ветеран
 5 Просмотров: 41832
Журналисты узнали истинную причину смерти внука Назарбаева
Журналисты узнали истинную причину смерти внука Назарбаева 3 Просмотров: 14832
У Лукашенка осталось несколько месяцев - белорусская журналистка
У Лукашенка осталось несколько месяцев - белорусская журналистка Просмотров: 7902
&quot;К кому приходили родные, был шанс выжить. Остальные умирали в собственных фекалиях и моче&quot;. Неделя в цитатах от Gazeta.ua.
"К кому приходили родные, был шанс выжить. Остальные умирали в собственных фекалиях и моче". Неделя в цитатах от Gazeta.ua.
 Просмотров: 6228
Историк рассказал о &quot;болезни&quot; Путина
Историк рассказал о "болезни" Путина Просмотров: 6210
Политика
Разумков посетил 142-й учебный центр Сил спецопераций
Разумков посетил 142-й учебный центр Сил спецопераций Просмотров: 189
Выборы в Кривом Роге: кто победил
Выборы в Кривом Роге: кто победил Просмотров: 675
Самая страшная новость о Covid-19, ложь Зеленского и проблемы Путина: 5 блогов недели
Самая страшная новость о Covid-19, ложь Зеленского и проблемы Путина: 5 блогов недели
 Просмотров: 2430
Какие обещания не выполнили премьер Шмыгаль и министры
Какие обещания не выполнили премьер Шмыгаль и министры Просмотров: 144
Президент посетил бойцов на линии фронта в зоне ООС
Президент посетил бойцов на линии фронта в зоне ООС 6 Просмотров: 315
Больше всего комментируют
11
Украина не будет покупать российскую вакцину от Covid-19
8
Зеленский раскритиковал украинские СМИ
6
Президент посетил бойцов на линии фронта в зоне ООС
5
"Служебная халатность привела к смерти, Зеленский сядет в тюрьму" - ветеран
5
Украина создала собственную армию
Голосов: 18495
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть