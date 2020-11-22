Выборы мэра в Черкассах: кто победил

Бондаренко в первом туре набрал 32,66% голосов. Фото из открытых источников

Во втором туре выборов мэра в Черкассах победил действующий мэр Анатолий Бондаренко от партии "За будущее" (54,25%).

Об этом свидетельствуют данные экзит-пола, проведенного социологической компанией Liberty Report по заказу студии Савика Шустера.

Во второй здесь вышли действующий мэр Черкасс Бондаренко, который в первом туре набрал 32,66% голосов, и кандидат от "Голоса" Виктор Евпак. Он набрал 19,84%.

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В воскресенье, 22 ноября, в 20.00 в Украине завершился второй тур местных выборов-2020 в нескольких городах.