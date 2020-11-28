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суббота, 28 ноября 2020 20:20

Выборы мэра Черновцов оказались под угрозой

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Выборы мэра Черновцов оказались под угрозой
ЦИК сообщила о проблемах в Черновцах. Фото: УП

В Черновцах местные организации политпартий сообщили, что досрочно прекращают полномочия своих представителей в участковых избирательных комиссиях.

О досрочном прекращении полномочий своих представителей заявили партии "Батькивщина", ЕС, "Наш край" и "Родной город". В ЦИК считают, что это может поставить под угрозу проведение повторного голосования на выборах городского главы.

"Такие действия организаций партий могут создать препятствия в надлежащей подготовке проведения повторного голосования по выборам Черновицкого городского головы. В частности, при определенных обстоятельствах могут возникнуть проблемы с полномочность заседаний участковых избирательных комиссий - в связи с отсутствием минимального количества членов комиссии, необходимых для проведения заседания. С достаточностью голосов для принятия решений комиссий, а также надлежащей организацией работы комиссий во время голосования и подсчета голосов избирателей", - говорится в сообщении ЦИК.

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ЦИК призывает партии ответственно отнестись к своей роли в обеспечении избирательного процесса.

Центральная избирательная комиссия обнародовала результаты выборов мэров, которые прошли 22 ноября. На сайте ЦИК опубликовали данные только по 8 городах, подсчет в 3 продолжается.

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